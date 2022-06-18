شركة الكهرباء توقع مع عميد بلدية مصراتة مذكرة تفاهم للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة

ليبيا – وقعت الشركة العامة للكهرباء وعميد بلدية مصراتة مذكرة تفاهم وتعاون بينهما يتم بموجبها إتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الإستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الخميس بمقر بلدية مصراته، وضم كلًا من عضو مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عمر القايد وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، والمدير العام للإدارة العامة لخدمات المستهلكين، وعدد من مهندسي إدارة خدمات المستهلكين الوسطى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء بلدية مصراتة.

هذا وستتخذ البلدية حسب اتفاقها جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية والتي تم تحديد يوم الأحد المقبل موعدًا لها في إطار التنسيق لانطلاق الحملة.

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