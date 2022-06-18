فشل لقاء عقيلة والمشري.. هل يعقد المشهد السياسي الليبي؟

أفاد موقع “العربية” بفشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري بعد أن اعترض الأخير على جدول اللقاء، مشيرة إلى أن مسألة تمكين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا كانت السبب في فشل اللقاء، حيث تمسك المشري بضرورة أن يكون محور اللقاء هو ملف المسار الدستوري.

وذكرت “العربية” أنه وبالرغم من وساطة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز؛ إلا أن اللقاء فشل، لافتة إلى أنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين عقيلة والمشري.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة التي تعقد هي الأخرى اجتماعات بالتوازي في القاهرة وبحضور رئيس أركان الجيش الوطني عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد على وضع آلية لتفكيك ونزع سلاح المجموعات المسلحة، إلى جانب الاتفاق على آلية أخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة بإعادة فتح المنشآت النفطية عقب موجة الإغلاقات التي شهدتها مؤخرًا بسبب الخلاف بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة على السلطة وعوائد النفط.

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