حسني بي لـ مجلسا النواب والدولة: كفانا لجان لنبحث عن قرار التغيير الآن وفوراً

ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إنه خلال 22 سنة ومنذ تكليف شكري غانم وزيراً للاقتصاد عام 2000 و خلفه الطيب الصافي وبعده علي العيساوي ومحمد الحويج وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتجارة تم تكليف لجان تلو لجان جميعها تمت بالتوصية بوجوب استبدال الدعم نقداً.

حسني بي أشار في تصريح لقناة “تبادل” إلى أنه في عام 2012 تم انتخاب المؤتمر الوطني وتم تكليف لجان انتهت إلى ضرورة التغيير والاستبدال النقدي وتم اقرار ميزانية لعام 2013 ونص قانون الميزانية لعام 2013 بوجوب “استبدال الدعم من عيني إلى نقدي” خلال سنة الميزانية لكن مافيا التهريب نجحت في عدم التطبيق.

ولفت إلى أنه عام 2014 قام المؤتمر الوطني بإقرار ميزانية العام و أقر الاستبدال النقدي فوراً إلا أن مافيا التهريب ورئيس الوزراء آنذاك علي زيدان لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ قانون الميزانية كما نصت عام 2014، متسائلاً هل مافيا تهريب الوقود أقوى من البرلمان والحكومة؟.

وخاطب البرلمان وأعضائه ومجلس الدولة وأعضائه ورئيس الحكومة قائلاً : “كفانا لجان لنبحث عن قرار التغيير الان وفوراً”.

وأوضح أن الاستبدال ينعش الاقتصاد ويحقق العدالة الاجتماعية ويخرج 80% من الشعب الليبي من تحت خط الفقر، إضافة إلى أنه يحقق ترشيد الاستهلاك ويحقق الفائض لحقوق المواطن ويقلل من استيراد المحروقات.

كما أفاد أنه يحقق الاستقرار أمني وسياسي ويحد من الصراع على مسارات ومصادر تخزين وتهريب المحروقات و يقلل من الازدحام بالطرقات العامة ويشجع الخواص الإستثمار بالنقل العام وينتج ويحقق اقتصاديات مكانية وصحية.

ًوناشد رجل الأعمال اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي أن الموضوع لا يحتاج إلى دراسة بل يحتاج إلى اقرار الاستبدال النقدي الكلي والفوري والآن .

ونوّه إلى أن هناك محروقات مستوردة ومحروقات إنتاج محلي ولا فارق بينهما بالتكلفة الحقيقية، أما إجمالي المحروقات المستهلك بليبيا فهي 10.4 مليون طن نافطة و بنزين وزيوت ثقيلة و يضاف لها الغاز الطبيعي 3 مليون طن، الإجمالي الكلي 13.4 مليون طن مستهلك بليبيا سنوياً أما المستورد من الإجمالي المستهلك من 13.4 مليون طن قيمته يتعدى 7 مليار $ وإجمالي بالأطنان 6 مليون إلى 6.5 مليون طن، أما المنتج محلياً من محروقات وغاز 6.9 إلى 7.4 مليون طن وقيمته 8.4 مليار $.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية