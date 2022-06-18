إنفوغرافيك| مقترح قانون المرتبات الموحد ماذا تعرف عنه؟ | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك – مجلس وزراء حكومة الوحدة أقر العمل بمقترح قانون الرواتب الموحد. *مقترحات الحكومة حول توحيد المرتبات: – قيمة الرواتب بعد توحيدها تتراوح بين 50 و55 مليار. – الفروقات والتسويات سيتم صرفها من عام 2016. – إعداد ثلاث جداول لمقترح توحيد المرتبات. – تصل قيمة إحداها إلى 60 مليار دينار. *أسباب ارتفاع قيمة المرتبات: – العدد الضخم للعاملين في القطاع الحكومي. – يبلغ عدد العاملين مليونين و300 ألف موظف. المصدر: مؤتمر صحفي لوزير المالية، خالد المبروك، في فبراير الماضي.

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