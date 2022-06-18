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إنفوغرافيك| مقترح قانون المرتبات الموحد ماذا تعرف عنه؟ | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– مجلس وزراء حكومة الوحدة أقر العمل بمقترح قانون الرواتب الموحد.

*مقترحات الحكومة حول توحيد المرتبات:

– قيمة الرواتب بعد توحيدها تتراوح بين 50 و55 مليار.

– الفروقات والتسويات سيتم صرفها من عام 2016.

– إعداد ثلاث جداول لمقترح توحيد المرتبات.

– تصل قيمة إحداها إلى 60 مليار دينار.

*أسباب ارتفاع قيمة المرتبات:

– العدد الضخم للعاملين في القطاع الحكومي.

– يبلغ عدد العاملين مليونين و300 ألف موظف.

المصدر: مؤتمر صحفي لوزير المالية، خالد المبروك، في فبراير الماضي.

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