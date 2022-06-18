إنفوغرافيك| مقترح قانون المرتبات الموحد ماذا تعرف عنه؟ | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– مجلس وزراء حكومة الوحدة أقر العمل بمقترح قانون الرواتب الموحد.
*مقترحات الحكومة حول توحيد المرتبات:
– قيمة الرواتب بعد توحيدها تتراوح بين 50 و55 مليار.
– الفروقات والتسويات سيتم صرفها من عام 2016.
– إعداد ثلاث جداول لمقترح توحيد المرتبات.
– تصل قيمة إحداها إلى 60 مليار دينار.
*أسباب ارتفاع قيمة المرتبات:
– العدد الضخم للعاملين في القطاع الحكومي.
– يبلغ عدد العاملين مليونين و300 ألف موظف.
المصدر: مؤتمر صحفي لوزير المالية، خالد المبروك، في فبراير الماضي.
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