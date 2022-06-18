مخاطبا جنوده في مصراتة.. جنرال إيطالي: إيطاليا تحافظ على وجودها العسكري في ليبيا

العنوان- روما

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء اليوم السبت أن قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية فرانشيسكو باولو فيليولو، خاطب الجنود الإيطاليين في فرقة “إيبوقراط” في مصراتة خلال زيارة له إلى ليبيا والتي انتهت، الخميس.

وقال فيليولو “تحافظ إيطاليا على وجودها العسكري في ليبيا من خلال مهمة تطورت على مر السنين، بناءً على الاحتياجات التي تتصورها حكومة طرابلس، وأنها ستركز أكثر فأكثر على أنشطة التدريب للأفراد الليبيين، دون أن تنسى دعم السكان المحليين.”

ووفقا لبيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة اليوم، تابع فيليولو، في تحية للكتيبة الإيطالية في مصراتة، “لقد تطورت مهمتنا اليوم، أيضًا في ضوء التهديد المتغير الذي، لحسن الحظ، لم يعد جوهريًا وقويًا كما كان في الأشهر والسنوات الماضية. لكنها تغيرت قبل كل شيء على أساس الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس”.

وأضاف “بقيت اليوم وحدة طبية من نوع رولي ون- بلس في مصراتة، لذلك ما زلنا قادرين على تقديم الدعم ليس فقط لموظفينا، ولكن أيضًا للسكان المحليين، وتوفير التطبيب عن بعد والعلاج الطبيعي والزيارات المتخصصة، مع إمكانية نقل الأطفال والبالغين في أكثر المستشفيات اعتمادًا في إيطاليا، ومن بينها، مجمع سيليو العسكري لدينا إذا لزم الأمر”.