محفوظ: ستتورط الدولة في أرقام طائلة من زيادة مرتبات أغلب قطاعات الدولة

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد محفوظ إن الزيادة التي تطرق لها عبد الحميد الدبيبة بشأن مرتبات الموظفين التابعين للدولة تأتي وفق لائحة تنفيذية صدرت من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي هذا الجدول يمكن العمل به دون وجود نص قانوني رسمي بحكم أن مجلس الوزراء يحق له اصدار لوائح وقرارات تنفيذية دون أن يكون هناك قانون، وفق قانون العمل الليبي رقم 12 الصادر في 2010.

محفوظ اعتبر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن هذه الخطوة جاءت وسط تصاعد موجات الإضرابات والاعتصامات في أغلب قطاعات الدولة بسبب ضعف المرتبات الحكومية في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، وزيادة مرتبات بعض القطاعات وحرمان القطاعات الأخرى من حق الزيادة في الراتب الشهري، ومن هذه الجهات مصلحة الأحوال المدنية، والداخلية وغيرها مما صعد حدة المطالبات.