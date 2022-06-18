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ميناء الخمس يستقبل آلاف الأطنان من السكر المكيس والصويا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء الخمس البحري مجموعة من السفن التجارية المحملة بالسُكر المكيس وحاويات البضائع والسلع المختلفة.

ونشرت الشركة الليبية للموانئ، بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “دايتونا ديناميك” التابعة للوكيل الملاحي “الشرق”، وعلى متنها 27 ألف طن من السكر المكيس، بالإضافة إلى وصول السفينة “أولقا أف”، وعلى متنها 156 حاوية بضائع وسلع متنوعة

كما أظهرت البيانات وصول السفينة “حريقة” التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، محملة بـ 25 ألف و 800 طن من الصويا.

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قناة 218 الليبية

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