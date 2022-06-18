أمن بنغازي: ضبط شخصين وامرأة بحوزتهم 460 قرص مخدر بمنطقة سيدي اخريبيش

تمكن عناصر الأمن بقسم شُرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغـازي من إلقاء القبض على شخصين وامرأة بحوزتهم “460” قرص مهلوس بأنواع مختلفة بمنطقة سيدي اخريبيش.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه «وردت معلومات إلى وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغـازي عن وجود شقة بمنطقة سيدي اخريبيش يقيم فيها شخص مطلوب في عدة قضايا من تجار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة وبرفقته شخص آخر وامرأة».

وأضافت «قامت وحدة التحري والقبض بالقسم بالتحري وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومات تم عرض المحضر على النيابة العامة ومن خلاله تم أخذ إذن بتفتيش الشقة».

وتابعت «أثناء عملية التفتيش تم العثور داخل الشقة على 460 قرص مهلوس بأنواع مختلفة وقطعة حشيش وسلاح ناري، فتم تحريز ما تم العثور عليه وضبط الموجودين بالشقة».

واوضحت أنه «تبين بالتعميم على المضبوطين بأنهم مطلوبون في العديد من القضايا وصادر في حقهم أحكام غيابية، وبالانتقال بهم لقسم شُرطة النجدة وعقب انتهاء التحقيق معهم تم إحالتهم الي النيابة العامة».