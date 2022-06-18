انطلاق منتدى الحكم المحلي الليبي بمشاركة 21 منظمة دولية

تتواصل اليوم السبت فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي في العاصمة طرابلس بمشاركة 21 منظمة دولية بين مؤسسات دولية مانحة ومنفذة، وشاركت وزارة الحكم المحلي ممثلة بالإدارات التنفيذية ذات العلاقة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وانطلق المنتدى أمس الجمعة ويستمر لمدة يومين، تحت شعار «بلديات فاعلة – ليبيا موحدة – مستقبل واعد» من خلال التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي

– ميزانية البلديات في مشاورات وزيري التخطيط والحكم المحلي بحكومة باشاغا

– «الحكم المحلي» تعتمد نموذج رخصة نشاط متجول

يهدف هذا المنتدى إلى خلق فهم مشترك لدى الشركاء الدوليين بشأن مجالات ذات الأولوية بخارطة طريق تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، وما يحقق رؤيتها لتعزيز الإدارة المحلية على أساس الإطار القانوني النافذ في ليبيا، وكذلك تحديد إطار عمل مشترك لتنسيق الدعم الدولي بما يحقق تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

شارك في المنتدى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي، ورئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، وسفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الألماني، والقائم بأعمال السفارة اليابانية.

من فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي، 17 يونيو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي، 17 يونيو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي، 17 يونيو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي، 17 يونيو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي، 17 يونيو 2022. (وزارة الحكم المحلي)