فشل لقاء القاهرة بين عقيلة والمشري

العنوان-القاهرة

أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء بفشل اللقاء بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة وذلك لاعتراض الأخير على تغيير جدول أعمال اللقاء.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه أن “رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد وصل الى العاصمة المصرية القاهرة صباح يوم الجمعة وغادر مساءً”.

مؤكداً على أن ” المشري قد رفض لقاء المستشار صالح بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري”.

وكانت قد وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، دعوة رسمية للمشري للقاء المستشار صالح.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن، على حد تعبيره.