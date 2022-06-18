المجريسي: توحيد مرتبات موظفي الدولة هو نوع من المساواة وليس من العدالة

ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي فرج المجريسي أن توحيد مرتبات موظفي الدولة هو نوع من المساواة، وليس من العدالة، وليبيا تعمل بنظام الدرجات الوظيفية بعكس دول العالم التي تتعامل بمعدل الإنتاجية.

المجريسي قال في تصريح لوكالة”سبوتنيك” إنه من الجانب التنفيذي فلا يوجد أي صعوبة في آلية عمل تلك الخطوة وتنظيمها، لأن النظام موجود وعامة الناس يرون بأنها شيء أساسي، وطالبوا عدة مرات بضرورة تنفيذه، والمواطنون بحاجة لهذه الزيادة نظرا للارتفاع الكبير في السلع والمواد الغذائية، ويرون بأنها زيادة مشروعة.

واعتبر أن المؤشرات والميزانية والوضع العام للدولة ليس في الوقت المناسب لتطبيق هذه الخطوة.

وتابع أن هذه الأمور تأتي عن طريق سن القوانين ولا تأتي عن طريق قرارات، لأن القرارات ترتبط ببقاء الحكومات ومتى ما تغيرت الحكومات ربما سيتم إلغاء مثل هذه القرارات لأنها ليست قوانين رسمية، وربما سيسبب هذا الأمر إحباط أكبر لشريحة موظفي الدولة.

أما من ناحية تأثيره على ميزانية الدولة، اعتقد بأن ظروف الدولة وميزانيتها غير قادرة على مثل هذه الأنواع من القرارات في الوقت الحالي.

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