ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 June, 2022

قال آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش” ،إنه لم يوقف موكب “فتحي باشاغا” في مايو الماضي، وإنما أوقف 100 سيارة على بعد 17 كلم من طرابلس تعود لمجموعات مسلحة من الزاوية وورشفانة أتت لدعم “فتحي باشاغا”، ووقعت اشتباكات بالفعل دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى أنه تم منعهم لأنهم كانوا مسلحين.

ونفى “النمروش” في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن تكون ليبيا معرضة لخطر الانزلاق في حرب أهلية مرة أخرى، قائلا إن “فتحي باشاغا” مندفع جدا وعندما كانا في نفس الحكومة (حكومة فايز السراج)، غير موقفه أحيانا في غضون خمس دقائق، لافتا إلى أن “باشاغا” في ذلك الوقت حاول الإطاحة برئيس الوزراء وتم تعليق عمله لمدة شهر.

وأشار “النمروش” إلى أن “أسامة جويلي” حشد قوات من الزنتان ومرتزقة جنوب الصحراء في بلدة العزيزية على بعد 47 كلم من طرابلس، مؤكدا أنهم أرسلوا له مبعوثين يطالبونه بالتنحي لكنه رفض وأجاب بأنه ينبغي عزل عبد الحميد الدبيبة بالقوة، وقال إن لن يتمكن من الدخول لأن القوات المسلحة تحت إمرته.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش” أن لديه 7000 جندي تحت إمرته يعتمدون على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وقال إن ما بين 2000 إلى 3000 رجل فقط جاهزون بالفعل للقتال لأن العديد منهم على وشك التقاعد أو يفتقرون إلى التدريب، مشيرا إلى أن سلفه أهمل 15 معسكرا تدريبيا في المنطقة.

وأكد “النمروش” أنه لا يؤيد الدبيبة أو باشاغا وهدفه الرئيسي هو إبعاد طرابلس عن الاشتباكات، وقال إنهم لا يريدون الحرب، وتنظيم الانتخابات لا يزال معقدا للغاية في الوقت الحالي، مضيفا أنه سيدعم تعيين حكومة من مسؤولين لم يكونوا في السلطة منذ 2011، وعلى الدبيبة وباشاغا أن يفسحوا المجال لذلك، وفق قوله.

وأشار “النمروش” إلى أن “عبد الحميد الدبيبة” أقل عدوانية من “فتحي باشاغا” لكنه “فاسد” ولم يستثمر قط في الأمن وقد انتقده لدعمه المليشيات أكثر من الجيش وفق تعبيره، وقال إنه يمكن لمجلسي النواب والدولة التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة جديدة، وإذا لم يتم ذلك فربما يمكن للمجلس الرئاسي تعيين رئيس وزراء جديد.