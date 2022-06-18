المسعودي: قضية الهجرة مقلقة بسبب تداخل الأطراف الداخلية والخارجية

اعتبر مدير الشؤون العامة بجهاز دعم الاستقرار عبد السلام المسعودي أن ملف الهجرة غير القانونية، من أكثر القضايا المقلقة والمعقدة التي يتعامل معها الجهاز؛ بسبب تداخل الأطراف الداخلية والخارجية فيها.

وعبّر المسعودي، في حديث له مع موقع “ليبيا إكسبرس”، عن خشيته من التغيير الديموغرافي الذي يهدد البنية الاجتماعية والتركيبة السكانية الليبية، وبالتالي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي.

وأضاف المسعودي أن الجهاز يعمل وفق القوانين الليبية من خلال التعاون الدائم والمستمر مع الجهاز القضائي في البلاد، مؤكدًا حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، ورصد أي انتهاكات قد ترتكب من قبل عناصر تابعة للجهاز.

جديرٌ بالذكر أن جهاز دعم الاستقرار أنشأه المجلس الرئاسي في عام 2021 ويتبعه مباشرة، كما أن له سلطات على كامل الأراضي الليبية.

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