ستيفاني: أدعو للوقوف صفا واحدا لمواجهة الكراهية والعنف في ليبيا

دعت المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز”، جميع الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا ‏خطاب ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.

وقالت “ستيفاني”، في تغريدة لها، “الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا”.

واختتمت المستشارة الأممية التغريدة، داعية إلى الوقوف صفا واحد ضد من ينشر الكراهية، قائلا “لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد”.