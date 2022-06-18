دردور: يبقى النفط مقطوع أفضل من أن تضع يدك على أمواله يا باشاآغا

ليبيا – علق المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور على تصريحات فتحي باشاآغا وقوله إن قطع النفط على الليبيين مرهون بإعطائه الأموال من مصرف ليبيا المركزي.

دردور قال في تدرينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فتحي باشاآغا يبتز الليبيين، بأن النفط سيظل مقطوع عليكم ومعاناتكم ستزيد اذا لم تمكنونني من حكمكم لأني قوة فاعلة عند صوان”.

وأضاف”وبالنظر الى الميزانية التي وافقه عليها حفتر وبوسويط وهي 90 مليار على ستة شهور، فلن يكون لليبيين منها الا بند المرتبات، وهي 40 مليار، ومنهم مرتبات المصريين أولاد علي، الذين يتكون منهم جيش حفتر، وبدون ارقام وطنية. أما 50 مليار الأخرى على ستة شهور، فهي مقسمة على القوة الفاعلة التي حددها محمد صوان، وذلك بين عقيلة بوسويط وحفتر والمسمى زوراً الحزب الديمقراطي، الذي يمتلك دمى بشرية في مجلس الدولة”.

وتابع”وكثير من الأموال لحاشية باشاغا والمقربين من محمد صوان الناهب الاكبر، ولن ينس حصة عائلات التهريب من الجنوب والزاوية، ومبلغ زهيد ايضا لشراء مزيد من الذمم، وبسعر أرخص لنواب الجنوب، فهم الاقل سلعة!! الحل يبقى النفط مقطوع أفضل من أن تضع يدك على أمواله يا باشاآغا”.

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