مجتمع|  غالبية الآراء تؤكد أن وضع البلاد يسبب الأمراض النفسية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

قد يغفل البعض عن علاج حالته النفسية، كونها تعتبر وفق الكثيرين ليست مرضاً كباقي الأمراض وتحتاج إلى علاج، الأمر الذي قد يتطور معه المرض النفسي ويزيد من مشاكله حال عدم تلقيه العلاج والدعم النفسي في الوقت المناسب.

ويرجع البعض تأخر الحصول على العلاج والدعم النفسي يعود إلى خجل البعض من مراجعة الطبيب أو المعالج النفسي لحل مشاكله النفسية حيث يرى البعض أن من يراجع الطبيب النفسي شخص مجنون.

الاكتئاب

ويمر الكثيرين بمراحل من الاكتئاب بسبب الضغوط النفسية خاصة لدى المراهقين والطلبة إثر الضغط الدراسي الذي ينتج عنه العصبية بسبب عدم القدرة على تنظيم الجدول الدراسي والواجبات المتراكمة.

ويعاني الموظف من ضغوط العمل والتي قد تتسبب في دخوله في مشاكل نفسية، وكما يحتاج بعض الآباء لاستشارة طبيب نفسي لحل مشاكلهم العائلية كمشاكل الأبناء والمشاكل الزوجية.

ولكن يبقى السؤال الأهم هل الناس مقتنعة فعلاً بأن مراجعة الطبيب النفسي أمر ليس بمخجل وهل المجتمع ينظر للفئة التي تراجع طبيباً نفسياً نظرة عادية؟

غالبية الشعب يعاني الاكتئاب

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تجارب من تلقوا العلاج النفسي. فكان السؤال: “عمرك حسيت انك تعاني من مرض نفسي معين؟ وهل فكرت في انك تتخذ خطوة العلاج أو لا؟ شاركنا بتجاربك”.

يقول المشارك، سالم العبيدي: “غالبية الشعب إذا لم يكن كله يعاني من الاكتئاب! أعداد المرضى النفسيين في ازدياد كبير في بلادنا”.

وأضاف ذات المشارك: “إذ ركز أحد المختصين وعمل على إحصائية سيكون الرقم كبير”، على حد تعبيره.

وأردف ذات المشارك في حديثه قائلا: “زمان في كل منطقة مريض واحد ومرات بعد مدة طويلة ترى مريضا نفسيا في الشارع؛ لكن الآن أصبحت الشوارع مكتظة بالمرضى الذي يحدثون أنفسهم”.

وضع البلاد والمرض النفسي

وأرجع المشارك إلى أسباب تختلف إما تعرضه للخطف أو موقف بعد الحروب التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن بعض المرض النفسيين اختاروا المرض بسبب التعاطي لحبوب الهلوسة أو من خلال تعاطيها عن غير قصد من خلال صديق سوء يضع لك حبوب الهلوسة في قهوة أو مشروب خلال الحديث معه في أحد الشوارع.

حبوب الهلوسة

ولفت سالم العبيدي إلى أن بعض الشباب تجدهم في مقتبل العمر ويغيب أحدهم عن الواقع لأسبوع كامل أو أسبوعين وتنتهي تلك المرحلة بعد الإدمان بانتحار، مطالبا ضرورة وجود جانب توعوي من خلال القنوات وتوفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في كل أماكن العمل.

من جانبه قال المشارك، Naefr Naefr، أنه يعاني من الضغط النفسي، لكنه لم يوضح إذا ما كان قد خاض تجربة علاجية أم لا، وهو ذات الرأي الذي أكده، محمد الباروني.

أما المشارك، أحمد الزوردي، فطالب من يعاني الاضطراب النفسي بقراءة القرآن وترك مشاغل الدنيا لتزول كل الهموم.

ورأي المشارك، Abdul Karim Rafi Rafiأن العيش في ليبيا مما تعانيه من أوضاع يتسبب في مرضك نفسيا.

أما المشارك، Fateh Apas فرأى أن كل الشعب يعاني المرض النفسي على حد تعبيره.