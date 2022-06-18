الصغير: “عقيلة والمشري” حريصان على إنجاح اجتماعات القاهرة

قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب، الهادي الصغير، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غادر العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، وكذلك رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ولم يحدث أي لقاء بينهما.

وأضاف «الصغير»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن تعثر لقاء رئيسي المجلسين كان بسبب الخلاف على أجندة اللقاء، فالمشري يتحدث عن المسار الدستوري فقط وعقيلة يتحدث عن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

وتابع، «لن يؤثر فشل اللقاء بين عقيلة والمشري على مشاورات المسار الدستوري، فهي مستمرة حتى آخر يوم، مشيرا إلى أنه رغم تعثر اللقاء بينهما، إلا أن رئيسي المجلسين يحرصان جدا على استمرار وإنجاح الاجتماعات الدستورية في القاهرة

واختتم بقوله، « لم يصلنا أي رد فعل على تعثر لقاء “عقيلة_ المشري” من البعثة الأممية أو المستشارة ستيفاني وليامز، ومن المرجح عقد لقاء آخر بتفاهمات أخرى بين عقيلة والمشري نهاية الشهر الجاري.