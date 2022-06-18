«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، الموقع في أكتوبر 2020، يتضمن مادة عن مكافحة خطاب الكراهية.

وشددت البعثة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، على أن الاتفاق الذي يتضمن مكافحة خطاب الكراهية، يؤكد ضرورة محاكمة من يمارسه، مؤكدة أنه «يمكن للكلمات أن تكون مثل الأسلحة».

وقالت البعثة إنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق، مضيفة: «لا لخطاب الكراهية».

اتفاق وقف إطلاق النار

وتوصل وفدا حكومة الوفاق السابقة والقيادة العامة، في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، لاتفاق وقف إطلاق نار خلال أكتوبر 2020، وإنهاء حرب طرابلس التي استمرت لنحو عام ونصف العام.

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وشملت بنود الاتفاق، حينها إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية، ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.