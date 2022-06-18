الصغير: رئيسا مجلسي النواب والدولة يحرصان جدا على استمرار وإنجاح الاجتماعات الدستورية في القاهرة

أوضح عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح غادر العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، وكذلك رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ولم يلتقيا.

الصغير، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن لقاء رئيسي المجلسين تعثر بسبب الخلاف على أجندة اللقاء، فالمشري يتحدث عن المسار الدستوري فقط والمستشار صالح يتحدث عن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية، مؤكداً بأن فشل اللقاء بين رئيسي المجلسين لن يؤثر على مشاورات المسار الدستوري، فهي مستمرة حتى آخر يوم.

ونوه بأنه رغم تعثر اللقاء بينهما، إلا أن رئيسي المجلسين يحرصان جدا على استمرار وإنجاح الاجتماعات الدستورية في القاهرة، مضيفاً: “لم يصلنا أي رد فعل على تعثر لقاء رئيسي المجلسين من البعثة الأممية أو المستشارة ستيفاني وليامز”.

وأوضح أنه من المرجح عقد لقاء آخر بتفاهمات أخرى بين رئيسي المجلسين نهاية الشهر الجاري.