شمام: أفتقد قدرة الرد على التعليقات أمام مستنقع سياسي بغيض

اعتذر محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، عن عدم الرد على التعليقات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تدوينة بفيسبوك.

كتب شمام على فيسبوك قائلًا: “أعترف أن إدارة حسابين على الفيس والتوتير يتابعهما أكثر من 315 ألف صديق ومتابع هو أمر صعب ويحتاج إلى الوقت والجهد والصحة ووسعة البال خصوصا وقد حاولت خلال هذه السنوات أن أحترم حرية التعبير فافتح الباب للجميع لكنني أجد الآن نفسي افتقد القدرة السابقة على المتابعة والرد وسط مستنقع سياسي بغيض، وبسبب حالة صحية تمنعني من الحركة وتؤثر على نفسيتي، أعتذر من أصدقائي المنزعجين من فتح باب التعليق على مصراعيه، كما اعتذر منهم لتقليص مساهماتي”.