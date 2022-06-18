انطلاق منتدى الحكم المحلي بمشاركة 21 منظمة دولية

انطلقت فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي لقاء الشركاء الدوليين، الجمعة، بمشاركة 21 منظمة دولية بين مؤسسات مانحة ومنفذة، إلى جانب سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا والقائم بأعمال السفارة اليابانية لدى ليبيا.

ويهدف هذا المنتدى إلى خلق فهم مشترك لدى الشركاء الدوليين فيما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية بخارطة طريق تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، وما يحقق رؤيتها لتعزيز الإدارة المحلية على أساس الإطار القانوني النافذ في ليبيا، وكذلك تحديد إطار عمل مشترك لتنسيق الدعم الدولي بما يحقق تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لدى الوزارة.

وجاء التنسيق والإعداد للمنتدى الذي تستمر أعماله ليومين متتاليين وحمل شعار “بلديات فاعلة ـ ليبيا موحدة ـ مستقبلاً واعدًا” من خلال التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.