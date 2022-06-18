الحريقة يستقبل الناقلة المليونية السادسة خلال شهر يونيو

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم السبت رسوا الناقلة النفطية “ماران بلاتو” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط .

وأوضح المصدر في اتصال هاتفي لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام وستكون وجهته إلى الصين.

وذكر المصدر نفسه أن هي الناقلة المليونية السادسة خلال شهر يونيو الجاري .

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 230 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967. بسبب الأحوال الجوية التي تغلق في كل الموانئ النفطية في ليبيا لوجودها في بحر مفتوح .