العقوري: نحتاج إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري سفير جمهورية المانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة أبرزها التطورات السياسية الراهنة ودور ألمانيا في دعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد العقوري خلال اللقاء على أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام الذي حقق نجاحات كبيرة في البداية، لكن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته.

وقدم العقوري شكره لبرامج الدعم التي تقدمها ألمانيا عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون لدعم الحكم المحلي والتحول للامركزية.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أهمية أن توضع في الاعتبار وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، خاصة وأن اغلب الدول الأوروبية وجمهورية ألمانيا تتبع نظاماً فيدرالياً، مطالباُ بتوسيع التعاون المشترك في الملف الثقافي والعلمي وتفعيل معهد غوته الألماني في ليبيا، مبدياً آسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا الملف.

وجدد العقوري شكره للسفير الألماني للجهود التي تبذلها بلاده لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، مضيفاً بأنه يثمن مواقف ألمانيا ويؤكد على أهمية الدور الألماني.

بدوره أكد السفير الألماني على حرص بلاده على مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات لصالح الشعبين والبلدين الصديقين .