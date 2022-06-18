منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية: ندعم مجلس النواب وحكومة باشاغا

أصدر منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية بيانا اليوم السبت، أكدوا خلاله دعمهم لمجلس النواب والحكومة المنبثقة بقيادة فتحي باشاغا.

وشدد منتسبو الوزارة في البيان على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.

وقال منتسبو الوزارة: ” نقف صفا واحدا مع كل من يسعى للملمة شمل الوطن، ونطالب أبناء الشعب باحترام القانون والأمن”.

وأضاف منتسبو الوزارة في بيانهم: “نؤكد أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية”.