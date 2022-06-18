عبد العزيز: جماعة الردع جلبوا لنا العار بسجنهم مقاومين فلسطينيين بتهمة انتمائهم للمقاومة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن صرف الميزانية من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان قفزه في الهواء ولا تعني شيء.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن جلسة البرلمان لم يكون فيها نصاب وكانت مزورة بدليل تضارب اعداد الحضور.

وأضاف: “أوجه الصديق الكبير ومن معه أكبر جريمة لن يغفرها التاريخ أن يصرف قرش واحد لهؤلاء الفاسدين، حفتر وعقيلة وصوان وباشاآغا واعضاء مجلس الدولة كلهم يجب القبض عليهم ووضعهم في السجون. مشوا لجنيف ووقعوا اتفاق وانتهوا واليوم خسروا في جنيف قالوا يجب أن نشكل لعبة أخرى، مليارات تلعب بهم الفاسدين وحفتر وفروخه”.

ورأى أنه لا يوجد هناك استحقاق انتخابي ويجب الضغط على الحكومة وكل الاجسام غير الشرعية، مشيراً إلى أن التغير الديموغرافي في المنطقة الشرقية يتم بهدوء وإلى حين عام 2030 سيجد الجميع كارثه في المنطقة الشرقية.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع الحكومة وصرف الميزانية، صرف الميزانية قفزه في الهواء لا تعني شيء واؤكد على مسؤوليتي أن الجلسة لم يكون فيها نصاب وكانت مزورة ودليلي على ذلك تضارب اعداد الحضور، بالنسبة لي كله مضروب في صفر.

لماذا لم تنقل الجلسة على الهواء وأنتم ستصوتون على ميزانية الدولة وأموال الشعب؟ لأنكم ليس لديكم ثقة.

الناس الفرحانة والذين يحاولون التسويق وتدير الرأي العام على الميزانية، ميزانية لحكومة غير شرعية وأجمل ما فيها قالوا حكومة بتوافق ليبي ليبي. من قال هذا الكلام الحزب المسمى زوراً، الديموقراطي المنقلب! الذي درتوه في 2015 ما هو؟ اخرجوا للناس وانا لكم بالمرصاد ولن اترككم واحملكم مسؤولية خراب ليبيا.

أوجه الصديق الكبير ومن معه أكبر جريمة لن يغفرها التاريخ ان يصرف قرش واحد لهؤلاء الفاسدين، حفتر وعقيلة وصوان وباشاآغا واعضاء مجلس الدولة كلهم يجب القبض عليهم ووضعهم في السجون. مشوا لجنيف وقعوا اتفاق وخلاص انتهوا واليوم خسروا في جنيف قالوا يجب ان نشكل لعبة أخرى، مليارات تلعب بهم الفاسدين وحفتر وفروخه!.

القبائل في المنطقة الشرقية ستبقى اقلية وسترون، سنين نشرح وترون الواقع بأعينكم يوم يقولون الاخوان ويلعبون على مكافحة الارهاب وبرقة، المشعوذين والدجالين الذين يتكلموا تخرسوا لانكم سبب الفوضى والكوارث التي نعيشها.

يخرج عقيلة صالح ويقول أكثر من مرة اريد أن أستقيل لكن مصلحة الوطن توقفني، لا يا مهاتير محمد! أنت الوطن قدمت له ما شاء الله وعندك الحق لمن تخلينا؟ معمر القذافي لم يقول هذا الكلام، هزوة على الشعب، متأكد ان شعراء المنطقة الشرقية قالوا ابيات في صحة الوجه هذه ولكن من يصفق لعقيلة يستحقون وجماعة الحزب الانقلابي يسلمون عليه ويضحكوا.

لا يوجد 6/21 و لا6/22 هناك استحقاق انتخابي ويجب الضغط على الحكومة وكل الاجسام غير الشرعية. التغير الديموغرافي في المنطقة الشرقية يتم بهدوء واقولها لعند 2030 ستجدون كارثه في المنطقة الشرقية! نفس التغير في المنطقة الجنوبية ولكن على الاقل اهل الجنوب يقولوا ذلك وينادوا أن هناك تغير، سجناء الردع والشباب في الردع الذين أطلقوا سراح الشاهد الوحيد في قضية نادر العمراني، هل اطلقه قاضي أم انتم؟ هل تمت محاكمته أم لا؟ هل النائب العام يعرف؟ وما دام إطلاق سراح الناس سهل عبد الحكيم المشري ماذا يفعل عندكم وهو ليس قاتل؟ وغيره، هل من سجنوه ليبين أم لا؟ ومن أين تتلقون الأوامر.

لما نجد اخواننا الفلسطينيين شرف الأمة وتاج رأسها لا زالوا يعانون الويلات، في السجن لا لشيء الا انهم مقاومين ولم يرضوا تلقي اوامرهم من اليهود من يسجن هؤلاء الاخوة من من يتلقى أوامره؟ ومن يقرر ان يسجن المرابطين ومن يدعمهم هذا أكبر عار على ليبيا والليبيين. درنا العار الآن، ما يفعلوه جماعه الردع محسوب على كل الليبيين. نساعد العدو الصهيوني نعلم أو لا بأن نسجن مقاومين فلسطينيين بتهمة انتمائهم ودعمهم للمقاومة.

قصة بوسليم، قلتم قبل شهور أن القضاء الليبي قال القضية تسقط بالتقادم، أيام القذافي التي تمت الجريمة في وقته الناس ترفع قضية ضدهم؟ فلسفة غير مفهومة، المحكمة العليا قالت هذه جريمة ضد الانسانية وردتها! فاجأتنا الهيئة باستهتار تام من طرف ادارة القضاء انهم ينظروا بقضية بهذا الحجم بهذه الطريقة المخجلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية