من بينها ليبيا.. تبون يستعرض مع ماكرون عددا من القضايا الإقليمية

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، السبت، أن اتصالاً هاتفيًا أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله عددا من الملفات وعلى رأسها الملف الليبي.

كما بحث الطرفان العلاقات بين البلدين وعددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب منشور رئاسة الجمهورية الجزائرية

يذكر أن تبون قد حثّ أثناء زيارته لإيطاليا في مايو الفائت على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية؛ لأن ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار إلى البلاد، معربًا عن قلقه من المواجهات المتكررة بين التشكيلات المسلحة.

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