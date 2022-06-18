اللافي: زرت القبة لدعوة رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة عن استراتيجية المصالحة الوطنية

قال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم، إنه “التقى في مدينة القبة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وأطلعه على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجهنا له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة”.

اللافي، أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “كما تناولنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات”.