الأبلق: البرلمان ومجلس الدولة ينتظران رحيل ستيفاني والبقاء في المشهد السياسي

أرجع عضو مجلس النواب “عمار الأبلق” السبت، سبب فشل لقاء رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” و”عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب إلى عدم التوافق على أجندة الاجتماع .

وقال “الأبلق”، في تصريحات صحفية إن أسباب الاختلاف كانت حول السلطة التنفيذية وكذلك مسألة إقرار الميزانية للحكومة المكلفة وملف شاغلي المناصب السيادية في الدولة إضافة إلى أعمال لجنة المسار الدستوري بالقاهرة.

وأشار “الأبلق” إلى أن مباحثات مجلسي النواب والدولة في القاهرة لن تفضي إلى حل الإشكال القائم حول المسار الدستوري والوصول بالبلاد إلى الانتخابات، لأن الجسمين حسب قوله لا يريدان مغادرة المشهد السياسي ويراهنان على انتهاء ولاية المستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” وتكليف شخصية لقيادة البعثة التي ستبدأ بوضع إستراتيجية جديدة في ليبيا، مضيفا أن الحل لا يكون إلا عبر المسار الانتخابي.