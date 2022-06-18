باشاغا يدعو لنبذ خطاب الكراهية ونشر الفتن بين الليبيين

العنوان

دعا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، إلى نبذ خطاب الكراهية ونشر الفتن بين الليبيين.

وقال باشاغا، بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، “أدعو جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تساع الجميع”.

وأضاف باشاغا، أن “خطاب الكراهية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ولازال له الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد”.

وفي يوليو 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن “الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره” في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.

وأعلن القرار يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي يتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.