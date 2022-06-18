الصغير: لن يؤثر فشل اللقاء بين عقيلة والمشري على مشاورات المسار الدستوري

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غادر العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الجمعة وكذلك رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ولم يلتقيا.

الصغير أشار في تصريح لمنصة” فواصل” إلى أن تعثر لقاء رئيسي المجلسين بسبب الخلاف على أجندة اللقاء، فالمشري يتحدث عن المسار الدستوري فقط وعقيلة يتحدث عن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

وبيّن أنه لن يؤثر فشل اللقاء بين عقيلة والمشري على مشاورات المسار الدستوري، فهي مستمرة حتى آخر يوم.

ولفت إلى أنه رغم تعثر اللقاء بينهما، إلا أن رئيسي المجلسين يحرصان جدًا على استمرار وإنجاح الاجتماعات الدستورية في القاهرة.

وأضاف” لم يصلنا أي رد فعل على تعثر لقاء عقيلة والمشري من البعثة الأممية أو المستشارة ستيفاني وليامز ومن المرجح عقد لقاء آخر بتفاهمات أخرى بين عقيلة والمشري نهاية الشهر الجاري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية