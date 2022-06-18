الرئاسي يدعو عقيلة إلى حضور افتتاح مشروع المصالحة الوطنية

أطلع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي ، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مكتب عقيلة بالقبة، ووجّه الرئاسي الدعوة لصالح لإلقاء كلمة بالمناسبة.

وتم تناول مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة.

واتفق الطرفان على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات، بحسب ما جاء في منشور للافي.

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