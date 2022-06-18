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منتسبو جهاز “غنيوة” بالفرقة البحرية: أغلقنا الحدود البحرية بالساحل الغربي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن منتسبو ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” بالفرقة البحرية في بيان اليوم السبت عن إطلاق عملية أمنية واسعة في الساحل الغربي الممتد من طرابلس وصولا إلى سواحل مدينة زوارة بالقرب من دولة تونس.

وقال منتسبو الجهاز في البيان إن “إقفال الحدود البحرية بالساحل الغربي يأتي ضمن عملية أمنية تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة تجار المخدرات وتهريب الوقود”.

وأكد البيان “إحالة من يتم القبض عليهم إلى النائب العام خلال 24 ساعة، محذرا كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن من أصحاب النفوس الرخيصة”.

وأضاف البيان: “سنضرب بيد من حديد حتى يستقيم الوضع ويعود للوطن هيبته وشأنه، وسنعمل جاهدين على إنجاح الخطة الأمنية الأولى من نوعها حتى يتم تطهير المنطقة من المجرمين”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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