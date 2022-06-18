الدبيبة: مشروع طرابلس الاستثماري كنز مدفون وحاولت تعريته

قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بجولة تفقدية لمشروع باب طرابلس الاستثماري.

وقال الدبيبة خلال الجولة إن هذا كنز مدفون، والكثيرون لا يلاحظون هذه الإنجازات، لذلك حاولت أن أعري الغطاء عنها.

وأضاف: “العقارات العمود الفقري لأي اقتصادات في العالم، ونحن ليس لدينا فكرة عن هذا النوع من الاستثمارات، والشق المهم في هذا المشروع هو الشق السكني الذي يخدم المواطنين، فمن يستطيع الحصول على قرض سيحصل على شقة”.

وتابع الدبيبة: “تغيير سعر الصرف أثر كثيرًا في بيع هذا المشروع، لأن التكلفة أصبحت عالية على المواطن، ولا يستوعب الحياة الاقتصادية في ليبيا”.

وأشار إلى أن هناك وزارات تبحث عن مقار ويمكن أن تنتقل إلى هذا المشروع، مثل وزارة النفط مثلاً، لافتا إلى أن مصرف ليبيا الخارجي يمكن أن يستفيد من المشروع لجذب شركات خارجية لاستكمال الأعمال الإنشائية وجذب استثمارات.

وواصل الدبيبة: المؤسسة الليبية للاستثمار تستثمر في العالم كله، ولا تستثمر في ليبيا، ويجب أن تساهم في نهضة البلاد بدلاً من استثمار الأموال في الخارج.