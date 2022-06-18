اللافي: إطلاق مشروع المصالحة الوطنية سيكون نهاية هذا الأسبوع

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كشف، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، عن أنه سيتم إطلاق مشروع المصالحة الوطنية نهاية هذا الأسبوع، داعيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لإلقاء كلمة بالمناسبة.

والتقى اللافي، في القبة، مع عقيلة صالح. وقال اللافي، إنه أطلع عقيلة على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجهنا له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة.

وأضاف اللافي، كما تناولنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.