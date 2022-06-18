النمروش: يجب خضوع الجميع تحت سلطة حكومة الوحدة بما في ذلك أنصار حفتر في الشرق

ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وزير الدفاع السابق صلاح الدين النمروش إنه لا يمكن القبول بوجود مجرم حرب في السلطة، وإنه كان سيقبل بذلك قبل حرب “خليفة حفتر” على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019 بحسب قوله.

النمروش شدد في تصريح لصحيفة “جون أفريك الفرنسية” وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما” على ضرورة خضوع الجميع تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك أنصار “خليفة حفتر” بالمنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يضغطان على رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا للدخول إلى طرابلس لإثارة الفوضى وإلقاء اللوم على الحكومة الحالية .

وأشار إلى أن مرتزقة فاعنر الروسية ارتكبت في “حرب طرابلس” انتهاكات جسيمة، مشيرًا إلى إن هناك جرحى كل أسبوع تقريبا من النساء والأطفال في جنوب طرابلس بسبب وجود الألغام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية