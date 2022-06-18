الأمير السنوسي يدعو إلى إعادة العمل بدستور ما قبل عام 1969

دعا “ولي العهد” الأمير محمد رضا السنوسي، إلى إعادة العمل بدستور ما قبل عام 1969، الذي عدّه السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة بلادنا وشرعية مؤسساتها وإحساسها بالهوية الوطنية.

وأضاف السنوسي في مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، أنه “إذا قرر الليبيون مرة أخرى أنهم يريدون نظامًا ملكيًا دستوريًا ، فسيكون من واجبي المقدس تجاه أجدادي وأسرتي وأمتي أن أخدمهم”، مستذكراً حكم العائلة السنوسية الذي كان وفق وصفه الأكثر فاعلية لتوحيد ثلاث مناطق، وأكثر من 100 قبيلة في ليبيا.

وأشار السنوسي إلى أن الليبيين بحاجة إلى إعادة روابط الماضي، فهم لا يبنون بلداً من الصفر لكنهم ينتقلون من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عامًا، معتبراً فشل جميع المحاولات في إقامة حكومة شرعية ناتج عن تجاهل تاريخ ليبيا المميز وهو ما يجب أن يتغير، وفق قوله.

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