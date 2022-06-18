مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القيادي الداعشي بن دلة يسلم نفسه لقوة «اللواء 444» في بني وليد

سلم القيادي في تنظيم «داعش»، مصطفى عبدالحميد بن دلة، نفسه ببلدة بني وليد لقوة «اللواء 444»، حسب مصدر أمني، أشار في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إلى أن بن دلة سبق له الهرب من «قوة محاربة الإرهاب» عندما حاولت اعتقاله في أكتوبر 2018.

وانضم بن دلة لـ«داعش» بمدينة سرت، وقدم الدعم اللوجستي من غذاء ووقود لمقاتلي التنظيم، وانتقل إلى بني وليد عقب سقوط التنظيم في سرت، وعاش مختبئا في أودية سوف الجين وبعض الاستراحات البعيدة عن وسط بني وليد، وفق مصادر محلية.

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وفي منتصف مايو الماضي، اعتقلت «قوة مكافحة الإرهاب»، في بني وليد، أشرف الخازمي، وهو أحد أقارب القيادي في تنظيم «داعش» امبارك الخازمي، الذي اعتقلته قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سبتمبر العام الماضي.