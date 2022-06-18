العقوري يدعو لوضع وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي محل الاعتبار

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أكد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على أهمية وضع وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي في ليبيا محل الاعتبار، والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، حسب ما جاء في تصريح للناطق باسم مجلس النواب.

وقال عبدالله بليحق، إن العقوري التقى مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وتناولا عددا من الموضوعات المشتركة أبرزها التطورات السياسية الراهنة ودور المانيا في دعم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف بليحق، أن العقوري أكد، خلال اللقاء، أن توضع في الاعتبار وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي في ليبيا والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، خاصة وأن أغلب الدول الأوروبية وجمهورية ألمانيا تتبع نظاما فيدراليا.

وقال بليحق، إن العقوري أكد للسفير الألماني على أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام، مشيرًا إلى أن العقوري قال إن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة في البداية، لكن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته.