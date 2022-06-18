أركان الدفاع الإيطالية: ايطاليا تحافظ على وجودها العسكري في ليبيا بناءً على إحتياجات حكومة طرابلس

ليبيا – قال قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية فرانشيسكو باولو فيليولو، مخاطبا جنود بلاده في مهمة “أبقراط” في مصراتة إن ايطاليا تحافظ على وجودها العسكري في ليبيا من خلال مهمة تطورت على مر السنين، بناءً على الاحتياجات التي تتصورها حكومة طرابلس.

فيليولو أشار وفقاً لوكالة” نوفا” الإيطالية إلى أن المهمة ستركز أكثر فأكثر على أنشطة التدريب للأفراد الليبيين، دون أن تنسى دعم السكان المحليين.

وأضاف”لقد تطورت مهمتنا أيضًا في ضوء التهديد المتغير الذي لم يعد جوهريًا وقويًا كما كان، وتغيرت أيضا وفق الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس”.

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