العقوري وأونماخت يستعرضان تطورات الوضع الليبي ومشاورات القاهرة

استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عدداً من المواضيع المشتركة والتطورات السياسية الراهنة في ليبيا، إضافة لدور ألمانيا في دعم الاستقرار في ليبيا، حسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وشدد العقوري في اللقاء على أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام، واصفاً المؤتمر “بالناجح في بدايته غير أن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته”.

وطالب العقوري بتوسيع التعاون المشترك في الملفين الثقافي والعلمي، وتفعيل معهد غوته الألماني في ليبيا، معرباً عن أسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا الملف، كما وجّه شكره للسفير الألماني للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم الاستقرار في ليبيا.

من جانبه، جدد أونماخت حرص بلاده على مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا، كما أكد في تغريدة له على الدور المحوري لمحادثات القاهرة.

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