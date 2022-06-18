باشاغا يدعو الليبيين للتسامح في أول احتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية

أخبار ليبيا 24

يحتفى، اليوم السبت، لأول مرة، باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الذي أقرته الأمم المتحدة في 18 يونيو من كل عام.

وبهذه المناسبة دعا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الليبيين إلى نبذ خطاب الكراهية ونشر الفتن فيما بينهم، وإلى أن يكونوا أكثر تسامحًا وتقبلًا للآخرين لأجل بناء الدولة.

وكتب باشاغا، على تويتر، “بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أدعو جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تساع الجميع”.

وتابع: أن “خطاب الكراهية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ولازال له الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد”، على حد قوله.

مكافحة خطاب الكراهية

وفي يوليو 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، وأعلنت أن يكون يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.

من جانبها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 يتضمن مادة تنص على مكافحة ونبذ خطاب الكراهية.

كما أطلقت البعثة بمناسبة هذا اليوم حملة عبر منصتي تويتر وفيسبوك، لمكافحة خطاب الكراهية تحت وسم ‫#لا_لخطاب_الكراهية. وطالبت جميع الليبيين بالانضمام لتلك الحملة.

حثّت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، إلى عدم التسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا. كما طالبت وليامز، الجميع بالوقوف معًا في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار.