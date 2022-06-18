بالصور | الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الاستثماري

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت رفقة عدد من الوزراء بجولة تفقدية لمشروع باب طرابلس الإداري والسكني بمنطقة طريق المطار بطرابلس ، ضمن خطة عودة الحياة، بحضور عدد من مديري المؤسسات الاستثمارية الليبية.

الدبيبة قال في كلمة له بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة إنه خلال العشر السنوات الماضية توقفت العديد من المشاريع الاستثمارية والتي كان من أهمها مشروع باب طرابلس ، حيث أوضح بأن المشروع ينقسم إلى ثلاث أو أربع أقسام، أهمها السكني .

وأعطيت خلال الجولة نبذة عن مشروع باب طرابلس 1 من خلال عرض فني يوضح تقسيمه إلى 22 موقع متعدد الاستخدام منها أبراج ومباني إدارية وخدمية وسكنية وتعليمية وصحية على مساحة تصل إلى 91 هكتار ، وإجمالي المباني بالمشروع 127 مبني.

كما تم عرض ضوئي يوضح أهم المشاريع التى تقوم الشركة الليبية للتنمية والاستثمار بتنفيذها .

وقام الرئيس بجولة ميدانية للمشروع اطلع خلالها على مراحل المشروع ونسب الإنجاز فيه.

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