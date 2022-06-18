خطط لتسيير رحلات جوية بين بنغازي وجزيرة كريت اليونانية

أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن قرب تسيير رحلات جوية بين مدينة بنغازي وجزيرة كريت اليونانية، بعد التصديق على قدرة مطار بنينا الدولي على استضافة رحلات جوية من إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن شركة Sky Express للطيران قد أجرت تفتيشاً ميدانياً لمنشآت مطار بنينا، وإجراءات الأمن ومرافق الحركة الجوية في مايو الماضي، في إطار جهود يقودها نائب وزير الخارجية اليوناني للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجوجيانيس وموظفيه خلال الأشهر القليلة الماضية.

واقترحت الشركة التي ستسير الرحلات أن يتواجد مراقبون يونانيون على اتصال مع السلطات المحلية في المطار، الذي لاحظ مبعوثو الشركة أن أنظمة الراديو فيه لا ترقى إلى المستوى القياسي، مما يجعل الرحلات الليلية أو الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة خطيرة.

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