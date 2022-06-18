السفن تعجز في تفريغ بضائعها في ميناء طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

العديد من السفن مازالت عاجزة عن تفريغ بضائعها في ميناء العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات. التي تشهدها المدينة بين ميليشيات مسلحة تتصارع على فرض السيطرة على الميناء. الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الأسعار واختفاء بعض السلع. وكذلك ناقلات النفط اكتظت قرب الميناء بسبب وقف التوريد نتيجة إغلاق المنشآت النفطية.

و ذكر موظف فضل عدم ذكر اسمه بحسب “سكاي نيوز” أن الميناء فيه الكثير من السفن المحملة بالمواد التموينية الهامة. وهذا انعكس سلبا على الأسواق بزيادة أزمة المعروض والأسعار التي تفجرت مع اضطراب حركة الاستيراد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. ومما يزيد الخلل الأمني، اصطفاف كبير للميليشيات داخل الميناء وخارجها. ما جعل السيارات التي تدخل لتحميل البضائع قليلة جدا خوفا من السطو أو التعرض لضربات، وفق الموظف ذاته.

يشار أن ليبيا تستورد ليبيا 85 بالمئة من السلع التي تستهلكها، خاصة بعد أن دمَّرت الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية. التي تشهدها منذ عام 2011 الصناعات الغذائية في البلاد، وعطَّلت مشاريع زراعية، وباتت ليبيا لا تنتج إلا سلعا قليلة على رأسها الخبز.

في السياق نفسه، الحقول النفطية في ليبيا مقفلة بالكامل منذ أيام حتى وصلت خسائر ليبيا 120 مليون دولار يوميا. وذلك على يد أهالي وميليشيات وجماعات مسلحة. تستخدم غلق الحقول كأداة ضغط على السلطة لتحقيق مطالبها المشروعة أو غير المشروعة.