الكوني: نحن الأحوج لقطع دابر خطاب الكراهية في ليبيا

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن ليبيا تحتاج لخطاب يبعد عن خطاب الكراهية، قائلًا: “نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب”.

وتابع الكوني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمناسبة “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”، إن هذا اليوم يمثل “رسالة ذات دلالة لنا، والوطن ينتظر منعطف الشهر”، في إشارة لإطلاق المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: “نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب، وقد كان عامل فتك وفجيعة، عصف بالأرواح ودمر البلاد، وأخّر موعدها مع التاريخ”.