جهاز الشرطة القضائية يكشف عن محاولة هروب بعض السجناء في سجن المهدية

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع إن محاولة هرب بعض السجناء في سجن المهدية بسبها أسفرت عن مقتل أحد المحكومين بالإعدام وفرار خمسة آخرين أحكامهم جنائية بسيطة، وقد سلم أحدهم نفسه اليوم للجهات الأمنية بالسجن.

بوكراع أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الحادثة وقعت بعد تفجير قنبلة محلية الصنع على سور السجن غير المؤهل لاحتواء السجناء.

ولفت إلى أن إدارة الجهاز رحّلت عددا من السجناء المحكومين بالإعدام والمؤبد وأصحاب القضايا الخطيرة كدفعة أولى للسجن المركزي في عين زارة تمهيدا لنقل الباقين لعدم تأهيل سجن المهدية، ويبدو أن هذا الإجراء ولد تخوفا لدى السجناء.

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