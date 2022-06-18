أبوزريبة يعلن إطلاق عملية أمنية بالساحل الغربي

أعلن القيادي في جهاز دعم الاستقرار حسن أبوزريبة، إطلاق عملية أمنية واسعة تستهدف جماعات الهجرة غير الشرعية وتجار المخدرات والوقود، على طول ساحل المنطقة الغربية.

وأوضح أبوزريبة في بيان مرئي، السبت، أن منتسبي جهاز دعم الاستقرار بالفرقة البحرية لجهاز مكافحة الهجرة والتوطين، سينفذون العملية الأولى من نوعها في المنطقة الممتدة من طرابلس وحتى سواحل زوارة، مع إقفال الحدود البحرية للمنطقة الغربية المجاورة للحدود التونسية، متعهداً بتسليم المقبوض عليهم إلى النائب العام خلال 24 ساعة من إجراء عمليات القبض.

وكان القاطع الغربي لجهاز حرس السواحل أعلن قبل أيام خروج النقطة البحرية في أبوكماش غرب مدينة زوارة عن سيطرة الجهاز، داعياً الجهات الأمنية للتدخل مع تصاعد عمليات الهجرة وتهريب الوقود في المنطقة.

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