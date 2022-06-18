بوجواري يؤكد قرب وصول مياه النهر لأحياء شرق بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، إن مشروع تغذية الأحياء السكنية الواقعة شرق بنغازي والتي من بينها حي السلام في مراحله النهائية.

وقال بوجواري، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس المحلي حي السلام، إن من المُستهدف أن يتم ضخ مياه منظومة النهر الصناعي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن سبب التأخير في تدفق المياه هو التعديات من قِبل بعض المواطنين على الخط المغذي، وأن البلدية قامت بتنفيذ المعالجة المطلوبة للأضرار التي تعرض لها الخط.

وقالت بلدية بنغازي، إن بوجواري أصدر تعليماته بتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية في شارع الأردن واستكمال مرافق الساحة الرياضية بحي السلام.

وأضافت، كما أمر العمل على صيانة وتحوير أحد المباني العامة بالحي ليكون مركزا صحيا على أن يتم التنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي، فيما يتعلق بالحصول على الموافقات الإدارية والمواصفات الفنية المطلوبة في هذا الشأن.

وقالت البلدية، أن بوجواري أكد استهداف عدد من الشوارع في حي السلام لتنفيذ أعمال الرصف خلال الميزانية القادمة .