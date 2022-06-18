باشاغا: خطاب الكراهية يُصعد الأزمات وينشر الفتن في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن خطاب الكراهية كان ولازال له الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا باشاغا في تغريدة له بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع.

وكانت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، قد دعت كذلك جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً‏ ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، معتبرة الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع.

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