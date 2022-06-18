وليامز تؤكد قرب انتهاء صياغة الإطار الدستوري للانتخابات

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أكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، قرب انتهاء صياغة الإطار الدستوري للانتخابات الليبية.

وكتبت وليامز، على تويتر، إن لجنة الصياغة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة.

وقالت: إن “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”.

وتختتم يوم غد الأحد الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.